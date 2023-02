CISLAGO / GERENZANO – Con l’avvicinarsi della stagione riproduttiva e la conseguente migrazione verso gli specchi d’acqua, le guardie ecologiche volontarie del territorio si preparano a salvare i rospi.

In primavera, questi anfibi lasciano i boschi per avventurarsi verso gli specchi d’acqua, dove le femmine depongono le uova. Tuttavia, si tratta di un percorso ad ostacoli: a Cislago, i rospi devono attraversare la via Per Gorla, con direzione Cava Lari, mentre a Gerenzano la migrazione è diretta nel parco del fontanile di San Giacomo. Ogni anno, però, in moltissimi vengono ritrovati sulle strade, schiacciati dalle auto, mentre tentavano la loro impresa per deporre le uova.

Per questo proposito le guardie ecologiche volontarie iniziano la mobilitazione in protezione di questi animali e portarli al sicuro nei pressi degli specchi d’acqua che ricercano.

