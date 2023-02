SARONNO / LIMBIATE – Oggi alle 17 lungo la provinciale 233, ovvero viale Lazzaroni nei pressi della rotonda dello svincolo autostradale della A9 e della Rotonda di Saronno, traffico rallentato per un incidente stradale che ha coinvolto una automobile, uscita di strada. Sul posto oltre ai carabinieri della Compagnia cittadina anche l’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e l’auto-infermieristica, un ragazzo di 31 anni ha avuto bisogno di cure mediche ma non è apparso in condizioni preoccupanti.

A Limbiate alle 13.40 in via Padova pedone investito: l’ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno ha soccorso un uomo di 65 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti; è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Desio per essere medicato.

(foto archivio)

07022023