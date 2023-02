CERIANO LAGHETTO – Non è passata inosservata ieri mattina lunedì 7 febbraio la presenza di Javier Zanetti, ex calciatore ed ora vicepresidente dell’Inter al campi di padel di via Campaccio. Arrivato nella struttura, gestita dal Ctc Ceriano Laghetto, il campione si è concesso una partita con alcuni conoscenti. Come facile immaginare la sua presenza non è passata inosservata.

Molti sportivi si sono fermati per assistere e al termine dell’incontro hanno scambiato qualche parola con il campione chiedendo anche anche qualche foto. Zanetti che in passato ha frequentato il Saronnese anche per incontri con le scuole o per iniziative benefiche si è mostrato molto disponibile.

La passione del padel sta crescendo molto anche nell’hinterland saronnese e le strutture per gli appassionati di questo sport si stanno moltiplicando.

