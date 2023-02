CARONNO PERTUSELLA – Una montagna di rifiuti abbandonati e raccolti nelle periferie caronnesi: grande “bottino” per gli ecovolontari che lo scorso fine settimana hanno dato vita all’ennesima pulizia del verde a bordo strada e nelle campagne vicine. E anche stavolta è stato trovato molto materiale, depositato poi in sacchetti per essere successivamente raccolto dagli addetti della nettezza urbana.

Il bottino degli ecovolontari

In tutto, i rifiuti hanno consentito di riempire 12 sacchi di plastica, e dieci contenitori per vetro e bottiglie. Sono stati trovati anche cinque chili di materiali ingombranti e di ferro, e pure un bidone sul cui contenuti verranno ora eseguiti approfondimenti.

(foto: una immagina dai social di parte del materiale che è stato raccolto alla periferia di Caronno Pertusella)

