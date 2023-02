SARONNO – CERRO MAGGIORE Il film “Romantiche”, uscirà nelle sale il 23 febbraio 2023. Il giorno di San Valentino, festa degli innamorati, martedì 14 febbraio alle 20,30 si terrà un’anteprima a The Space Cerro Maggiore via F. Turati, 72 a Cerro Maggiore

All’anteprima organizzata da Vision Distibution sono riservati trenta inviti per due persone ciascuno per i lettori de ilSaronno.

Per avere un invito valido per due persone per l’anteprima del film “Romantiche” che si svolgerà al cinema The Space Cerro Maggiore via F. Turati, 72 a Cerro Maggiore è sufficiente inviare un whatsapp al + 39 3202734048 con scritto “San Valentino”.

Per accedere all’anteprima è sufficiente presentarsi con un po’ di anticipo in biglietteria, chiedere dell’anteprima e comunicare il codice che verrà inviato.

La trama

Le storie di quattro ragazze che vivono a Roma e dintorni: Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia; Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro; Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia; Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato.

E tutte e quattro, a modo loro, cercano il loro posto nel mondo.

iniziativa promozionale