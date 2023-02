SARONNO – “L’educazione civica si insegna anche così: attraverso la visione di un film! “Avatar 2-La via dell’acqua” è un fantastico spunto per molte riflessioni. Dal rispetto per l’ambiente, all’affezione famigliare, fino al rispetto del “diverso”. Così dall’Istituto tecnico commerciale statale “Gino Zappa” di Saronno: i docenti hanno infatti portato l’altro giorno gli studenti al cinema Silvio Pellico per visionare insieme Avatar 2, il film del momento ma che non è solo svago, ci sono contenuti importanti che gli insegnanti hanno fatto notare ai ragazzi.

Il risultato dell’iniziativa? Lo riferiscono proprio dall’Itc Zappa con un “presenti ed entusiasti i nostri nostri alunni”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: i giovani dell’Istituto tecnico commerciale Zappa di Saronno al cinema di via Pellico per visionare Avatar 2)

08022023