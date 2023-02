LAZZATE – Arginare il fuoco, mettere in sicurezza la zona, capire l’eventuale pericolosità del fumo. Sono queste le priorità delle forze che stanno operando in via Degli Artigiani.

L’allarme è scattato alle 16 quando una densa colonna di fumo si è alzata da un capannone che, secondo le prime informazioni, sarebbe utilizzata come deposito di rottami. Sempre secondo le prime ricostruzioni, che dovranno essere confermate dai testimoni ma anche dai riscontri, l’incendio potrebbe essere scaturito da una stufa. Si sarebbe propagato ad alcuni bancali e quindi alla struttura.

Sul posto i vigili del fuoco di Saronno presto raggiunti da 4 mezzi arrivati dalle province di Monza e Brianza. Sul posto anche protezione civile di Lazzate e un mezzo della Croce Rossa Alta Groane. Carabinieri e polizia locale che hanno chiuso prima via Degli Artigiani e quindi anche via Monte Bianco per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio e tenere lontano i curiosi. Sul posto anche il sindaco Loredana Pizzi tra le priorità, per qui sarà determinante l’intervento dei tecnici Ats, l’analisi del fumo per capirne la pericolosità.

QUI LE FOTO E LE PRIME INFORMAZIONI