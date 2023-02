LAZZATE – Sono state tantissime le chiamate arrivate al numero unico delle emergenze oggi pomeriggio poco prima delle 16 per l’incendio scoppiato a Lazzate in un’azienda in via degli Artigiani.

Al momento non sono molte le informazioni trapelate ma sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco di Saronno e della provincia di Monza e Brianza. sul posto 4 mezzi dei pompieri e un’ambulenza. Tanti anche i residenti che sono accorsi per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Del resto la densa colonna di fumo era visibile, complice anche la bella giornata di sole, a grande distanza fino alle porte di Saronno.

(Per le foto si ringrazia il nostro lettore Diego e i nostri lettori Felice e Luca)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione