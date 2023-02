SARONNO – Lunedì 6 febbraio, si è tenuto un incontro iniziale tra Asst ValleOlona, presente con Roberta Tagliasacchi Direttore Direzione Medica Saronno, Giovanni Crovetti, Direttore Centro Trasfusionale, e l’Avis Comunale di Saronno rappresentata dal presidente Carugati Matteo, il Consigliere Mario e il Direttore sanitario Avis Franco Montani.

L’Avis Saronno è portavoce anche delle istanze delle Avis di Caronno Pertusella, Origgio e Uboldo.

I temi trattati hanno riguardato il progetto dell’attivazione di una segreteria organizzativa Avis all’interno dei nuovi spazi ospedalieri assegnati all’Unità raccolta sangue (Padiglione grigio, I piano) segno di una stretta e diretta collaborazione in sede tra i due enti, sempre nel rispetto delle competenze, e finalizzata a migliorare la convocazione e l’intera gestione del donatore nelle diverse fasi della donazione previste dalla normativa. Obiettivi comuni sono mantenere e possibilmente incrementare l’attività di Saronno nell’ambito di una programmazione aziendale tesa a soddisfaregli obiettivi del Dipartimento Dmte regionali e nazionali.

L’inizio della sperimentazione della segreteria coinvolge l’Avis comunale di Saronno, ma in questa progettualità verranno progressivamente interessate anche le Avis già convenzionate con l’Asst Valle Olona quali Avis Comunali di Turate, Cogliate, Bregnano, Lazzate, Lomazzo, Rovellasca e Misinto.

In merito alle problematiche sulla riduzione delle risorse umane assegnate, l’azienda chiarisce che già nel corso del 2022 il numero dei tecnici e degli infermieri, ridottosi a seguito di licenziamenti e pensionamenti, è stato integrato. Per il 2023 è previsto a partire dal prossimo 10 febbraio l’inserimento di un nuovo medico con incarico libero professionale e entro il corrente mese di febbraio il conferimento di una struttura semplice denominata Servizio Trasfusionale PO Saronno.

Sono stati esaminati altri argomenti quali le modalità di comunicazioni delle idoneità del donatore, i rapporti tra il Direttore sanitario delle Avis e i medici del trasfusionale e la possibilità di migliorare ulteriormente gli spazi ricavando nuove aree soprattutto per l’attesa così da ottimizzare le zone di accesso alla struttura.

E in programma un altro incontro a marzo per la presentazione alla Asst del progetto approvato e condiviso attraverso i formali passaggi assembleari delle Avis con i propri iscritti per raccogliere eventuali osservazioni.

