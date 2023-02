SARONNO – Ha fatto discutere molto sui social la prima serata del Festival di Sanremo: al centro dell’attenzione in particolare la reazione di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, al problema tecnico durante la sua performance. Il ragazzo avrebbe distrutto la scenografia floreale sul palco del festival della canzone italiana come sfogo, suscitando la sorpresa di Amadeus e lo sconcerto di molti ascoltatori.



Su tale tema interviene anche Casa di Marta.

“Ieri sera Blanco a Sanremo ha spaccato tutto – dicono dalla Casa di Marta con un post su Facebook – “Almeno mi sono divertito” si è giustificato. I nostri giovani hanno davvero bisogno di spaccare tutto per divertirsi? È questo il desiderio che hanno dentro? Intanto poco lontano il terremoto ha distrutto davvero tutto…cosa dire?

“Noi continuiamo a donare un po’ del nostro tempo – continuano – a parlare di carità ai ragazzi, perché ci crediamo davvero, che lì possa esserci la risposta a un desiderio di felicità. Ne siamo testimonianza.”

(per la foto si ringrazia Sanremonews)

