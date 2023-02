SARONNO – Diverse persone si sono fermate al banchetto di Amnesty International per Patrick Zaki: martedì 7 febbraio scorso si è tenuto un incontro in piazza Libertà per parlare della situazione di Patrick Zaki, studente dell’università di Bologna e attivista egiziano, arrestato dalle autorità egiziane l’8 febbraio 2020 nell’aeroporto del Cairo, dove si era recato per una vacanza con la famiglia.

Il banchetto ha dato occasione di incontrare diverse persone e attirare la curiosità di cittadini saronnesi interessati alle vicende dello studente di Bologna: in circa cinquanta hanno preso a cuore la sua storia, firmando la raccolta firme che richiede la libertà per Patrick Zacki.

