CISLAGO / SARONNO – Nato a Saronno, e con parenti a Cislago, l’imprenditore 60enne Angelo Zen è l’unico italiano disperso nel terremoto in Turchia. Sinora nessuno è riuscito a contattarlo, compreso i parenti che sono appunto abitanti a Cislago, il paese di cui la sua famiglia è originaria anche se Angelo abita da tanto tempo in Veneto. Dove i suoi genitori si sono trasferiti da quando era bambino. Mentre a Cislago hanno continuato ad abitare i cugini, e fra le rispettive famiglie sono sempre stati mantenuti i contatti.

L’uomo che, non risponde al telefono, in queste settimane stava lavorando in Turchia, a Kahramanmaras, la città capoluogo di provincia che è stata individuata come epicentro del sisma. Circostanza confermata dalla Farnesina.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio; l’imprenditore cislaghese Angelo Zen, che è disperso nel terremoto in Turchia)

08022023