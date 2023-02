SARONNO – Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, con un intervento rapido ed efficace a domare l’incendio che ieri pomeriggio intorno alle 17 è scoppiato alle porte della Cascina Colombara.

A lanciare l’allarme, che ha fatto accorrere i pompieri, la polizia locale e i carabinieri, alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto fuoco e fumo dall’area verde ed hanno contattato il numero unico delle emergenze fornendo tutti gli elementi per permettere l’intervento delle forze dell’ordine. I vigili del fuoco arrivati sul posto dal distaccamento di via Strà Madonna hanno avuto presto la meglio sulle fiamme. Sul posto anche la protezione civile di Gorla e i volontari di Inveruno. Effettuati i primi accertamenti per risalire alle cause delle fiamme.

L’incendio ha bruciato una piccola parte dell’area verde ma la preoccupazione è stata grande sia perchè la zona è decisamente secca e il rischio che le fiamme si propagassero era reale sia perchè l’incendio è scoppiato nei pressi dell’area boschiva già distrutta dal maxi incendio dell’estate scorsa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione