SARONNO – Dal 8 al 15 febbraio i film e gli eventi che vi aspettano al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – dal 10 al 13 febbraio TITANIC 25° anniversario di James Cameron. Una storia intramontabile, un amore appassionante. Cogli l’occasione di viverlo con l’esperienza coinvolgente del 3D attivo HFR (high frame rate) in altissima definizione 4K sul grande schermo! Acquista il biglietto in prevendita con la promozione a tariffa ridotta a 8€ sul sito www.cinemasaronno.it e in biglietteria.

Festeggia la vigilia di San Valentino con il più grande amore della storia del cinema, con il prezzo speciale 3D di soli 6€ per tutti! Solo lunedì 13 febbraio ore 21.00.

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora qui.

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – dal 9 al 13 febbraio GLI SPIRITI DELL’ISOLA – definito “eccezionale, brillante, fenomenale“. Dal regista Premio Oscar® Martin McDonagh, con Colin Farrell e Brendan Gleeson, il film ha ricevuto NOVE candidature al PREMIO OSCAR® e ha vinto TRE GOLDEN GLOBES!

Giovedì 9 febbraio ore 21.00 puoi goderti la visione in versione in lingua originale con sottotitoli in italiano al prezzo speciale di 6€.

Film Evento – Mercoledì 14 febbraio ore 21.00 – 2001 ODISSEA NELLO SPAZIO -l’opera più visionaria ed ambiziosa di Stanley Kubrick ed uno dei film capolavoro della storia del cinema, torna in sala in occasione della celebrazione dei 100 anni della Warner Bros.

Appuntamento con l‘Opera al Cinema

Mercoledì 15 febbraio ore 20.00 IL BARBIERE DI SIVIGLIA in diretta dal Royal Opera House di Londra. Un’opera appassionata e divertente, il capolavoro di Rossini vi regalerà una serata al cinema entusiasmante. Alle ore 19.00 incontro di introduzione all’opera. Acquista il biglietto in prevendita a prezzo ridotto!

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

—————-

Appuntamento con la rassegna CINEMA A MERENDA: SONIC 2 – IL FILM di Jeff Fowler. Azione, avventura ed emozioni con il riccio blu più veloce del mondo. Per tutti i bambini e i ragazzi una gustosa merenda compresa nel prezzo: ingresso + merenda 6€.

Sabato 11 febbraio ore 15.00 al Cinema Silvio Pellico

Domenica 12 febbraio ore 17.30 al Nuovo Cinema Prealpi

Scopri la rassegna completa qui.

—————-

Appuntamento con la rassegna CINEFORUM:

Film a Sorpresa: GLI SPIRITI DELL’ISOLA del regista Premio Oscar® Martin McDonagh.

Mercoledì 8 febbraio ore 15.30 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

Giovedì 9 ore 15.30 – 21.00 al Cinema Silvio Pellico

BRIAN E CHARLES di di Jim Archer, una meravigliosa commedia malinconica su solitudine e tecnologia.

Martedì 14 febbraio ore 20.45 – Mercoledì 15 ore 21.00 – Giovedì 16 ore 15.30 – 21.00 al Cinema Silvio Pellico

Mercoledì 15 febbraio ore 15.30 al Nuovo Cinema Prealpi (attenzione al cambio sala, lo spettacolo serale sarà al Cinema Silvio Pellico)

Scopri la rassegna completa qui.

——————————–

Scopri tutta la programmazione, gli orari completi e le rassegne su www.cinemasaronno.it

