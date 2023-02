SARONNO – Il Centro Culturale Islamico di Saronno, con i suoi fedeli, ha organizzato per il terremoto che ha colpito una raccolta beni e materiali di prima necessità: vestiario invernale, dispositivi medici e cibo a lunga conservazione da consegnare direttamente nei campi di emergenza al sud della Turchia.

Il mezzo cassonato, gentilmente messo a disposizione da Italiavan, partirà nella notte tra sabato e domenica direttamente da via Grieg 44, sede della comunità islamica saronnese.

I nostri volontari percorreranno 3200 chilometri via terra, attraversando sei nazioni, per consegnare le donazioni direttamente alle organizzazioni presenti sul territorio e alla popolazione sfollata.

Faranno parte dei volontari in partenza professionisti sanitari.

Ringraziamo il sindaco per il consenso manifestato all’iniziativa, ringraziamo il bar caffetteria l’Arte del caffè e l’associazione Taac Si Gira per la collaborazione nella preparazione della missione umanitaria, ringraziamo la cittadinanza per la generosità sempre espressa a fronte dei più sofferenti.

Potete consegnare le vostre donazioni in Via Grieg 44 o all’Arte del caffè in via Verdi 18 a Saronno.

Per ulteriori informazioni scrivere alla pagina del Centro Islamico o chiamare 320.4006576

