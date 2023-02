SARONNO – Prosegue la serie di incidenti stradali con involontari “protagonisti” più o meno giovani ciclisti sulel strade cittadine, dove negli ultimi tempi di questi episodi ne sono accaduti parecchi. Ieri alle 14 in viale Prealpi nei pressi della intersezione all’incrocio con via San Francesco un pensionato del posto, di 80 anni, è caduto dalla bici ed è stato soccorso dalla ambulanza della Croce rossa saronnese, ed è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadino per essere medicato di comunque non gravi lesioni. Da chiarire le circostanze della caduta.

In precedenza, alle 12.15 in via Miola, non lontano dall’incrocio con via Stoppani, è stato investito un ciclista di 73 anni. L’anziano saronnese ha riportato alcune contusioni ed è ststo trasportato con l’autolettiga della Cri saronnese all’ospedale in poiazza Borella per essere medicato di non gravi lesioni.

(foto archivio)

09022023