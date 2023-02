GERENZANO – Prove (gratuite) di padel a Gerenzano: questa l’iniziativa organizzata da Asd Salus Gerenzano e prevista per sabato 18 febbraio. Si tratta di un “Open day” con, appunto, prove gratis di padel con istruttori qualificati, dalle 14.30 alle 17.30 al PalaPadel Salus Gerenzano in via Inglesina 37 a Gerenzano. E’ rivolto a bambine e bambini, e ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Gerenzano. Prenotazione obbligatoria contattando l’indirizzo email: [email protected]; oppure con whatsapp al numero 3345954035.

Al palazzetto dello sport di via Inglesina sabato 7 gennaio ha aperto il campo di padel al coperto: è stata la prima novità del 2023 nella struttura che si trova alle porte del paese e che viene gestita dalla Salus Gerenzano.

