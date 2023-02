LAZZATE – E’ stata sigillata l’azienda di serramenti dove ieri pomeriggio si è verificato un incendio. L’allarme è scattato intorno alle 16 quando i primi residenti hanno chiamato il numero unico per le emergenze vedendo fumo e fiamme. Secondo le prime ricostruzioni le fiamme sarebbe partite da una stufa difettosa e poi si sarebbero propagate a pannelli coibentanti. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco che in due ore hanno arginato prima e domato poi l’incendio.

Sul posto anche il sindaco Loredana Pizzi e la polizia locale e protezione civile che hanno provveduto a chiudere prima via Degli Artigiani e via Monte Bianco per permettere le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza.

Come detto l’azienda è stata sigillata anche perchè i danni alla struttura sono stati rilevanti.

