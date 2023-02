SARONNO – Venerdì 27 gennaio le classi della scuola primaria Vittorino Da Feltre di Saronno hanno ricordato la Shoah coinvolgendo tutti gli alunni nella Memoria dell’olocausto di milioni di ebrei nei campi di concentramento nazisti.

Le classi dei più piccoli si sono lasciati ispirare da una farfalla che volando porta messaggi di pace in tutto il mondo come ad esempio “Fai della diversità una ricchezza” oppure “In qualunque posto del mondo ti troverai rispettalo: la terra è la casa di tutti”.

La farfalla colorata con tonalità pastello porta sulla sua ala la stella di Davide simbolo del popolo ebraico e anche dello sterminio dello stesso da parte dei reparti nazifascisti. Per celebrare il giorno della Memoria le classi quinte hanno posto la loro attenzione su uomini e donne che, con coraggio hanno rifiutato la discriminazione e si sono battuti per la non violenza e per ripudiare l’orrore della Shoah.

Come la storia di Israel Kalk e Giorgetta Lubatti, marito e moglie che diedero vita nel 1939 alla “Mensa dei bambini” a Milano dove vivevano, accogliendo e dando da mangiare a tanti bambini ebrei profughi, provenienti dalla Germania Austria e Cecoslovacchia.

Questi due esempi manifestano la forza di un uomo, di una donna, di un popolo.

Le classi della scuola Vittorino da Feltre hanno condensato la propria riflessione nell’elaborazione di un cartellone “Giornata della Memoria – uniti per non dimenticare”. Le Stelle di Davide gialle di diverse dimensioni che decorano il cartellone sono il frutto della riflessione personale di ogni alunno e della rielaborazione dell’evento della persecuzione verso gli ebrei ad esempio “Ognuno deve essere libero di vivere in libertà” oppure “Mai più la guerra”.

Il ricordo è andato anche a Saronno dove abbiamo due validi esempi come Luigi Caronni e Pietro Bastanzetti di cui sono state poste le pietre d’inciampo rispettivamente in via luigi Caronni 2 e in via Ramazzotti 12.

Come hanno affermato le insegnanti: “Fare memoria di quello che è accaduto vuol dire non spegnere la speranza nei nostri cuori e esclamare come la nostra amica Anna Frank “Credo nel sole anche quando piove”.

