SARONNO – I ladruncoli dal pollice verde hanno colpito ancora. Era già successo anche di recente ed il copione si è ripetuto, con il furto di una piantina da una fioriera del centro storico. Proprio così, qualcuno ha “scavato”, l’ha estratta dalla fioriera e se l’è portata via. Verosimilmente di notte, visto che nessuno si è accorti niente.

“A fare le spese questa volta di un furto in pieno centro è stata la fioriera collocata in piazza Avis angolo corso Italia, cui un cittadino, rispondendo all’invito dell’Amministrazione per la cura del verde pubblico, aveva dedicato le proprie attenzioni sistemando il terriccio e mettendo a dimora a proprie spese una bella pianticella – ricordano dal Comune – La polizia locale sta effettuando le necessarie verifiche, per identificare l’autore del gesto e perseguirlo a termini di legge”. Sono dunque adesso in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

(foto: la fioriera dalla quale è stata asportata la pianticella)

09022023