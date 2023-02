Una campagna elettorale trascorsa ad incontrare cittadini, associazioni, amministratori locali di tutta la provincia di Varese quella di Simone Longhini, candidato nella lista di Forza Italia alle elezioni regionali che si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

«Ho cercato di intercettare tutte le istanze provenienti dal territorio – afferma Longhini – se da un lato ho trovato molto entusiasmo e voglia di partecipazione, dall’altro ho notato anche che tante persone non sapevano che domenica e lunedì in Lombarda si terranno le elezioni regionali».

L’astensionismo è un problema molto serio che si evidenzia in tutta la sua gravità ad ogni tornata elettorale: un tema su cui tutti i partiti che si presentano alle elezioni non possono non tenere conto.

Dal candidato azzurro arriva un appello a tutti i cittadini a recarsi alle urne domenica o lunedì.

«Votare non è solo un diritto ma anche un dovere civico – sottolinea Longhini – se anche in passato siamo stati delusi dalla politica non dobbiamo lasciare che altri decidano il nostro futuro. La Regione è un’istituzione molto vicina ai cittadini, le decisioni che vengono prese riguardano la vita di tutti i giorni e penso ad esempio la sanità, i trasporti, l’ambiente, la formazione e il lavoro».

Perché allora andare a votare e scegliere il centrodestra di Attilio Fontana e in particolare la lista di Forza Italia?

«Forza Italia rappresenta i valori della centralità della persona, della famiglia, della libertà in tutte le sue espressioni – spiega Longhini – i valori del Partito Popolare Europeo. L’attenzione alle imprese e alle partite Iva, un partito che vuole che lo Stato sia amico dei cittadini e non un nemico a livello fiscale e burocratico».

Perché scegliere di dare la preferenza a Simone Longhini?

«Voglio mettere a disposizione dei cittadini della provincia di Varese la mia esperienza di 17 anni in amministrazione tra Comune di Varese e Provincia, le mie competenze in particolare nel campo della cultura, del lavoro e della sicurezza. Far sentire in Regione la presenza del nostro territorio, portando al Pirellone le istanze dei cittadini».

