SARONNO – Topi d’appartamento in azione alla periferia nord di Saronno: l’altro giorno nel tardo pomeriggio sono stati presi di mira almeno due appartamenti, con i malviventi che – in assenza dei padroni di casa – si sono introdotti nelle abitazioni passando dai balconi. Ai derubati, quando sono tornati a casa, non è rimasto altro che prendere atto dell’accaduto e presentare denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine, da quantificare l’entità della refurtiva. I ladri, come sempre avviene in queste circostanze, hanno setacciato gli alloggi in cerca di denaro contante o oggetti preziosi. I fatti sono accaduti alle porte di Cassina Ferrara, nella zona fra via Don Stoppani e via Frua.

(foto archivio)

09022023