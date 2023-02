SARONNO – Dopo una lunga pausa a causa del Coronavirus, il teatro dialettale milanese ha ripreso la propria attività con un nuovo spettacolo a Saronno.

Domenica 12 febbraio alle 15 torna il teatro dialettale milanese al teatro Regina Pacis in via Roma angolo 24 maggio: la compagnia teatrale saronnese “Attori per Caso” presenta “Pignasecca e Pignaverde” di Emerico Valentinetti, adattata in dialetto milanese da Antonio Menichetti.

Capolavoro del teatro dialettale genovese e portata al successo da Gilberto Govi narra le vicissitudini di Felice Pastorino, un avaro imprenditore indaffarato nel procurare alla figlia un pretendente che si riveli meritevole della sua dote. Così, quando il brillante Eugenio confessa il suo amore per la ragazza ed il desiderio di sposarla, viene bruscamente ricacciato da Felice che per la figlia ha in mente ben altri progetti: concederla in moglie ad un anziano cugino (anch’egli un avaro) cosicchè il denaro non escadal nucleo famigliare.

Il 28 gennaio scorso, a Cogliate, la prima rappresentazione a Cogliate; ora, invece, l’agenda si infittisce: due nuove rappresentazioni saranno a Saronno, una a Gerenzano e una a Lomagna, in provincia di Lecco.

