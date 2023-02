SOLARO – Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme raggiungessero la villetta e danneggiassero il box ma non è riuscito a salvare la vettura.

Il riferimento va all’intervento realizzato ieri sera dai pompieri di Saronno. Intorno alle 19,30 è arrivata la chiamata per fumo e fuoco visibili in via Natta. Arrivati sul posto i vigili hanno domato le fiamme con un’ora di lavoro.

Il fuoco ha divorato l’auto, una Fiat 500 X, il fumo ha annerito le parenti dell’edificio e del box. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri che hanno effettuato i primi accertamenti per risalire alle cause dell’incendio. Presente anche un’ambulanza inviata dal 118 ma non risultano al momento feriti o intossicati.

