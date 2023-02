SARONNO – La Comunità pastorale Crocifisso Risorto di attiva per portare sostegno e aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. Domenica 12 febbraio in tutte le 6 parrocchie cittadine (Prepositurale, Sacra Famiglia, Regina Pacis, Santuario, San Giuseppe Confessore Matteotti, San Giovanni Battista Cassina Ferrara) ci sarà una raccolta straordinaria di fondi da inviare tramite Caritas Ambrosiana

L’obiettivo è aiutare chi sta portando i soccorsi alla popolazione rimasta sfollata e anche dare sostegno a chi è rimasto senza casa e qualsiasi forma di sostegno. “Altre forme di sostegno e o di accoglienza – spiegano dalla Comunità Pastorale – avremo modo di portarle avanti a seconda dei bisogni che emergeranno”.

