SOLARO – L’Istituto comprensivo “Regina Elena” di Solaro il 7 febbraio, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita su iniziativa del Miur, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dirà No al Bullismo.

Un Nodo blu per dire no al bullismo e al cyber bullismo: questo è l’indumento che è sarà indossato dagli studenti del nostro Istituto comprensivo nella Giornata nazionale per sensibilizzare i nostri alunni rigardo a questa importante tematica.

Gli alunni sono stati invitati a presentarsi a scuola con un nodo blu. Un disegno, un cartellone, una corda, un fazzoletto o un drappo: poco importa, basta che sia blu e che possa poi essere unito agli altri nodi portati a scuola dagli studenti e affisso alla ringhiera del plesso di appartenenza. Durante la giornata nelle classi saranno promossi momenti di dibattito e di confronto su questa tematica sociale dilagante.

Ogni plesso aderirà alla Giornata con dei progetti personalizzati. Nella settimana che precede l’evento, i docenti di Arte e Immagine e Tecnologia della scuola secondaria Luigi Pirandello realizzeranno nei propri laboratori con le classi prime alcuni disegni che verranno affissi alla cancellata esterna accanto ad uno striscione con la scritta “Il bullismo non insegna. Segna”.

La maxi installazione simboleggerà l’impegno di tutta la comunità scolastica nel combattere questa piaga che ogni anno penalizza moltissimi giovani.

Dal 2017, anno della prima edizione, ogni 7 febbraio in Italia si celebra la Giornata contro il Bullismo, un appuntamento molto importante in cui istituzioni, esperti e associazioni specializzate cercano di sensibilizzare giovani e adulti riguardo una piaga – quella del bullismo appunto – che purtroppo sembra sempre più diffusa.

Il team dell’istituto comprensivo “Regina Elena” per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.

10022023