UBOLDO – Sono previste per domenica 19 febbraio, dalle 10 alle 18, le audizioni per entrare a far parte della Youth Orchestra, nell’ambito del progetto RiEsCo di Officine Musicali Aps e in collaborazione con il Comune di Uboldo, nell’ambito del bando Giovani smart di Regione Lombardia.

Possono partecipare alle audizioni giovani musicisti diplomati (o diplomandi) e studenti delle scuole di musica, accademie, licei musicali e conservatori. Ogni candidato dovrà indicare: strumento suonato, istituto frequentato, titolo di studio e brano per l’audizione.

L’attività della Youth Orchestra prevede lo studio del repertorio classico, o sinfonico, appositamente selezionato, sotto la guida del maestro Luca Pasqua (direttore d’orchestra concertatore professionista) e l’apprendimento, l’approfondimento e il perfezionamento dei rudimenti della professione orchestrale attraverso la presenza, come tutor, di educatori musicisti professionisti.

L’obiettivo del progetto è quello di realizzare almeno un concerto aperto al pubblico, previsto per domenica 26 maggio, nel quale verrà presento il seguente programma di composizioni sinfoniche: sinfonia n°5 di L.V. Beethoven e concerto per pianoforte ed orchestra n°27 di W.A. Mozart

Per le iscrizioni consultare il seguente sito web: https://www.officine-musicali.com/riesco/orchestra.html

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione