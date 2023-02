x x

SARONNO – Chi vincerà il Festival di Sanremo? Ovviamente anche tanti saronnesi stasera saranno incollati alla tv per l’evento musicale dell’anno, comprese le campionesse d’Italia dell’Inox Team Saronno. Per loro, in vista della prossima stagione del softball, questi sono già giorni di allenamenti durante i quali un tema è stato comunque anche Sanremo, e non è mancato un simpatico video nel quale esprimono le loro preferenze nella gara canora.

I pronostici del Saronno per Sanremo? Le scelte sono decisamente variegate, la nazionale azzurra Alessandra Rotondo è una fan dei Cugini di campagna, Arianna Nicolini di Tananai, Valeria Bettinsoli di Paola e Chiara, Marco Mengoni è il favorito di diverse giocatrici come la venezuelana Milagros Lozada e Sara Brugnoli. Nel video tutte le preferenze. Qualcuna… ci avrà azzeccato?

11022023