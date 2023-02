x x

GORLA MINORE – Seconda domenica di febbraio e a Gorla Minore si disputa una partita valida per il girone x di seconda categoria tra Gorla Minore e Cogliatese.

La gara si sblocca dopo poco più di 36 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto quest’oggi da Corbo della sezione di Gallarate, grazie alla rete di Bertuzzo che porta in vantaggio i padroni di casa per 1-0, risultato che rimarrà invariato per tutti i minuti restanti del primo tempo.

Attaccante del Gorla Minore che non si accontenta di un solo goal e dopo solo 60 secondi della seconda metà di gara raddoppia il risultato insaccando nuovamente il pallone in rete. Cogliatese che non dà segni di vita concreti fino al 25’ del secondo tempo, minuto in cui Pascale fa uno splendido goal da punizione accorciando il risultato.

La rete di Pascale però non varia il risultato finale della partita che si conclude 2-1 per i padroni di casa che dunque portano a casa 3 punti importanti che consolidano il primo posto. Cogliatese che invece perde una partita non facile in cui è riuscita a spaventare concretamente l’estremo difensore della capolista del girone solamente dai calci piazzati.

Aldo Falgares

ASD GORLA MINORE – ASD COGLIATESE 2-1

Asd GORLA MINORE: Bianchi, Schulz (45′ st Maneggia), Bacchiega, Camatta, Busatto, Mazzon (28′ st Bovolenta), Pasotti (34′ st Buttazzo), Azimonti, Bertuzzo (45′ st Bosotti), Malatesta, Pinzone (19′ st Gallone). A disposizione: Sarati, Moretta, Barbaglia, Martino. All: Viceconti.

Asd COGLIATESE: Salvadore, Marcolongo (15′ st Zampieri), Pastore, Balestrini, Ferrario Ri (43′ st Avella), Chiari, Ventrella (11′ st Elli), Manno (31′ st Murari), Pascale, Quici (27′ st Pecin), Ferrario Ro. A disposizione: Ortolan, Basilico, Borghi. All: Celano.