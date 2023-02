x x

UBOLDO – Partita a senso unico quella giocata ad Uboldo tra Pro Juventute e Cistellum nel primo pomeriggio della domenica odierna.

La squadra ospite rifila ben 3 reti agli avversari facendo finire la partita 0-3 e dunque tornando a casa con tre punti importanti che gli permettono di restare ad un solo punto dal secondo posto del girone, ruolo occupato attualmente dalla Nuova Abbiate.

Risultato netto che da per sconfitta invece la Pro Juve che questa domenica non ha mai saputo spaventare la difesa avversaria. La sconfitta di oggi però non varia per i padroni di casa la classifica dal momento in cui anche l’Ardor, squadra che la precede in classifica momentaneamente di un solo punto, esce sconfitta da questa giornata.

Aldo Falgares

ASD PRO JUVENTUTE – ASD CISTELLUM 2016 0-3

Asd PRO JUVENTUTE: Caruana, Soldi, Gallo, Ceriani, Geron, Reda M, Reda S (14′ st Bergomi), Flores (33′ st Spagnuolo), Secchieri, Anafllouss (33′ st Crespi), Regalati (25′ st Panaia). A disposizione: Camillo. All: Casati.

Asd CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma (29′ st Sassi), Sonfrate, Moiana, Simone (39′ st Morosi), Fusetti (22′ st Massaro), Cozzi, Costanzo, Lobianco (37′ st Piccolo), Ciccone, Marazzi (23′ st Puggioni). A disposizione: Naccari, Hati, Montan, Pusceddu. All. Giussani.