PERO – Buon pari esterno oggi sul campo del centro sportivo comunale di Pero, 1-1, per l’Ardor Lazzate impegnata sul etrreno di casa dell’ostico Club Milano. Si è giocato nel pomeriggio odierno per la 21′ giornata del campionato di Eccellenza: a segno Cominetti per i meneghinio e Guanziroli per l’Ardor.

I risultati di oggi

Risultati: Club Milano-Ardor Lazzate 1-1, Magenta-Calvairate 2-2, Oltrepò-Gavirate 2-0, Pavia-Muggiò 1-1, Sestese-Castello Cantù 2-1, Vergiatese-Solbiatese 2-1, Virtus Binasco-Pontelambrese 0-2, Vis Nova Giussano-Accademia pavese 1-2, Vogherese-Verbano 2-1.

La classifica aggiornata

Classifica: Vogherese 50 punti, Pavia 44, Oltrepò 40, Magenta 38, Solbiatese 35, Club Milano 33, Sestese e Ardor Lazzate 32, Verbano 31, Muggiò 30, Accademia pavese 28, Vergiatese 25, Calvairate e Pontelambrese 24, Vis Nova Giussano 22, Castello Cantù 21, Gavirate 17, Virtus Binasco 16.

