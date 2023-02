x x

VARESE – Va alla Varesina il derby di Varese contro il Varese: a decidere l’esito del match il gol di Gasparri dopo poco più di venti minuti di gioco. E’ con un tiro dalla sinistra che trova l’angolino opposto della porta.

Varese-Varesina 0-1

VARESE (3-5-2): Moleri; Baldaro, Monticone, Parpinel; Foschiani (27′ st Scarpa), Mecca (33′ st Berra), Gazo, Rossini, Pastore; Candido, Ferrario. A disposizione Priori, Battistella, Rossi, Truosolo, Salami, Malinverno, Bigini. All. De Paola.

VARESINA (4-2-3-1): Basti; Zefi, Gregov, Bernardi, Schieppati; Gomis, Malvestio (16′ st Kate); Sali (33′ st Trenchev), Poesio, Gasparri (33′ st Casolla); Tedesco. A disposizione Spadavecchia, Meloni, Biaggi, Orellana, Sberna, Clerici. All. Marco Spilli.

Arbitro: Gabriele Totaro di Lecce (Pignatelli di Viareggio e Mantella di Livorno).

Marcatore: 24′ pt Gasparri.

Niente da fare per la Caronnese in casa contro il Seregno, vincono i brianzoli in rimonta ed ora le speranza di salvezza della squadra di Caronno Pertusella sono veramente al lumicino.

