x x

GERENZANO – Nella giornata di oggi, dopo la grande affluenza degli appuntamenti scorsi, torna la rassegna letteraria di “Un tè con l’autore”, l’incontro, promosso dalla cooperativa Scelag, prenderà vita come di consueto nella storica residenza di Palazzo Fagnani; gli altri attori che hanno reso possibile quest’occasione di ritrovo per gli appassionati di letteratura sono: la ProLoco ed il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Durante l’incontro di oggi, fissato per le 16.30, il protagonista dell’incontro sarà Paolo Pasi, con il suo libro “Il nuovo mondo – Trilogia del tempo”, come di consueto, durante questa rassegna l’autore del libro sarà intervistato da un gerenzanese; per l’occasione è stata scelta la volontaria Ezia Moroni.

Il pomeriggio si concluderà con un tè caldo accompagnato dai dolci preparati dai volontari delle varie associazioni coinvolte.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione