SARONNO – Ironia in rete per il treno 2972 di Trenord: i viaggiatori che hanno l’app dell’ente ferroviario hanno ricevuto l’insolita notifica riguardo al Milano Centrale-Saronno-Malpensa aeroporto delle 19.25 dell’altra sera: “Il treno sta viaggiando con 0 minuti di ritardo, Seguiranno aggiornamenti sulle cause, ancora in fase di accertamento, non appena saranno disponibili”.

Facile immaginare la sorpresa e poi qualche sorriso per l’assurdo messaggio ricevuto da parte degli utenti; la notizia è stata “rimbalzata” in rete dal Comitato viaggiatori del nodo di Saronno, che sempre monitora l’andamento delle corse ferroviarie sul network locale.

(foto in alto: il Malpensa express con la più recente “livrea”; sotto il messaggio ricevuto tramite la app dell’ente ferroviario)

12022023