VARESE – Notte di “fuoco”, nel vero senso della parola, quella appena trascorsa nel Varesotto con tanti interventi dei vigili del fuoco dei vari comandi provinciali. Primi interventi iniziati già alle 18.30 di sabato per due incendi tetto: uno nel comune di Vergiate in via Uguaglianza e un’altro nel Vedano Olona via Sciesa. A seguire poco dopo un altro incendio tetto nel comune di Travedona-Monate in via del Castello.

A Vergiate intervento risolto attorno alle 20.30, con i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. A Vedano l’incendio è stato posto sotto controllo con le squadre ancora in posto sino alla tarda sera, stesso discorso per Travedona. Ma alle 22 altro incendio tetto a Gallarate in via degli Orsini. Sul posto sono intervenute diverse squadre: due autopompe dai distaccamenti di Busto/Gallarate e Somma Lombardo, due autobotti e un’autoscala.

Da quantificare l’entità dei danni materiali e le cause di quanto successo.

(foto in grande, l’intervento compiuto a Gallarate dai vigili del fuoco; più in piccolo uno degli altri sempre nel Varesotto)

12022023