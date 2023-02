x x

SARONNO – È ormai significativo il calo delle affluenze a questa tornata elettorale: in questa prima tornata si sono recati alle urne, in Lombardia poco meno del 32% degli elettori – un dato significativamente minore anche rispetto alle politiche dello scorso settembre, quando in Lombardia si erano recati alle urne il 75,89% degli aventi diritto.

Alle 23 in Lombardia aveva votato il 31,66% (contro il 74,08% delle elezioni precedenti, nel 2018 anche se si votava in una sola giornata) con la provincia di Varese che si attesta leggermente sotto la media (rispetto al dato regionale), al 29,31% (contro il 71,04% delle precedenti consultazioni, nel medesimo orario).

Nelle grandi tre grandi città del Varesotto, si registra un’affluenza sotto la media regionale per Busto Arsizio con 29,14%, per Gallarate con 29,52%. Meglio i numeri di Varese con 32,16% e Saronno al 34,09%.

Nel Saronnese numeri record, escludendo Saronno che supera il 34%, per Lazzate che è arriva a 33,34%. Ultima in classifica Limbiate con 25,38%.

Nel Tradatese, invece, numeri uniformi: Tradate presenta una percentuale di votanti del 29,53%, mentre 29,54% per Venegono Inferiore. Venegono Superiore si difende con il 29,04%; mentre l’affluenza si ferma al 28,47% a Castiglione Olona.

L’ULTIMA TORNATA COM’ERA ANDATA

Nel 2018 Fontana sfiorò il 50% dei voti superando di venti punti il candidato del centrosinistra Giorgio Gori (29,1%) mentre Dario Violi del M5s si fermò al 17,4%, con un’affluenza del 73%. Il partito più votato fu la Lega con il 29,6% e 28 consiglieri, seguito dal Pd con il 19,2% e 15 consiglieri, mentre Fratelli d’Italia ottenne il 3,6% e 3 consiglieri.

REGIONALI 2018 Saronno 34,09% 71,16% 76,94% Caronno Pertusella 28,10% 68,32% 77,03% Uboldo 28,09% 68,86% 78,27% Origgio 30,28% 69,81% 79,89% Gerenzano 29,84% 69,65% 76,97% Cislago 31,84% 70,90% 78,24% Ceriano Laghetto 32,46% 71,00% 79,51% Solaro 28,58% 68,02% 77,61% Lazzate 33,34% 71,10% 79,52% Misinto 31,26% 70,27% 77,05% Cogliate 34,04% 71,05% 78,02% Limbiate 25,38% 64,04% 71,11% Tradate 29,53% 68,15% 76,91% Venegono Superiore 29,05% 66,83% 75,63% Venegono Inferiore 29,54% 66,53% 78,04% Castiglione Olona 28,47% 65,64% 76,60%

