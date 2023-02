x x

SARONNO – Dopo il successo della prima edizione estiva i commercianti ci riprovano al termine della stagione invernale: sabato 25 e domenica 26 febbraio in centro andrà in scena il primo “sbaracco di fine inverno”.

Ma cos’è lo sbaracco? E’ proprio la possibilità di offrire in giornate concordate, per Saronno sabato 25 e domenica 26 febbraio, promozioni e sconti, sui prodotti della passata stagione che sono rimasti in magazzino. Un’occasione per i clienti di fare dei buoni affare contando sulla qualità della proposta delle attività commerciali saronnesi.

Nella prima edizione, quella estiva organizzata a metà settembre, sono stati soprattutto negozi di abbigliamento, calzature ed oggettistica ma l’iniziativa non ha limiti mercelogici. La proposta è organizzata dal Duc e da Confcommercio.

(foto archivio di Armando Iannone)

