x x

CARONNO PERTUSELLA – Torna il campionato di serie A di tchoukball con l’inizio del girone di ritorno, previsto un concentramento oggi al palasport di viale Europa a Caronno Pertusella. Definito il programma; si inizia alle 10 con Saronno Pollux-Solaro Shocks, alle 11.10 c’è Saronno Castor-Caronno Spartans, alle 12.30 va in scena Saronno Castor-Solaro Shocks ed alle 13.40 si chiude con Saronno Pollux-Caronno Spartans.

I Castor scenderanno in campo per continuare a rimanere in vetta alla classifica, ma gli occhi saranno puntati sui Pollux alla loro prima occasione di riscatto con Solaro e Caronno. Ingresso libero per il pubblico, come sempre non mancheranno i tifosi e gli appassionati.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

12022023