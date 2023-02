x x

LIMBIATE – Ancora una vittoria nel campionato di Terza categoria per la Frazione calcistica Dal Pozzo, prima in classifica e che ieri pomeriggio (per la quindicesima giornata di campionato) in casa – a Limbiate – ha battuto 3-1 il Legnarello, con la doppietta di Canti e la rete di Barone.

Dal Pozzo in completo amaranto, Legnarello in consueto completo giallo-rosso. Queste le scelte di mister Daniele Borgatti del Dal Pozzo: Arrighi, Puzziferri, Osculati (cap), Sevesi, Algeri, Stefanizzi, Tricarico, Corradini, Canti, Maggiore, Caldart. A disposizione: Barzanò, Cusato, Riccardi, Daga, Defendenti, Guida, Barone, Benzi, Panico.

(foto: tifosi della Frazione calcistica Dal Pozzo ieri pomeriggio in festa al centro sportivo di Limbiate dove è stata disputata la partita contro il Legnarello)

