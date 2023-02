x x

SARONNO – Sacchi della spazzatura indifferenziata, le immancabili bottiglie di birra, confezioni di cibo da asporto e mozziconi di sigarette. E’ una parte della discarica abusiva che negli ultimi giorni è stata segnalata dai residenti del quartiere nell’ex Cantoni l’area dismessa tra via Don Marzorati e via Miola alle porte della Cassina Ferrara.

Si tratta di un grande progetto di riqualificazione cittadino dove è in corso la bonifica delle acque ma anche l’abbatimento di vecchi capannoni per far posto ad edifici residenziali, spazi pubblici, un parco e una nuova viabilità.

Al momento però continua a regnare il degrado. Malgrado l’ordinanza dello scorso ottobre del sindaco Augusto Airoldi per chiedere di chiudere l’area le intrusioni e il bivacco nei palazzi rimasti in piedi continuano senza sosta. Lo raccontano i residenti della zona che vedono senza fissa dimora entrare e uscire dallo spazio e i rifiuti che in alcuni punti si stanno accumulando. Diversi i tentativi di ripristino delle chiusuree anche gli interventi di pulizia realizzati negli ultimi mesi ma il problema continua a riproporsi.

