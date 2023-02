x x

SARONNO – Il campione Marcell Jacobs ormai è di casa a Saronno. Il sindaco Augusto Airoldi, gli assessori Francesca Pozzoli e Gabriele Musaro, i campioni di casa Lorenzo Perini e Giuseppe Rosafio, talenti cittadini come Edoardo Lurascchi e Giorgia Marcomin e tanti curiosi: nessuno ha voluto mancare stamattina, sabato 11 febbraio, all’allenamento di Marcell Jacobs che è infatti tornato a Saronno.

Ladri in azione l’altra sera a Uboldo: è successo in una casa che si affaccia sulla trafficata via 4 novembre, quando è rincasato poco dopo le 20 il proprietario ha trovato tutto a soqquadro. Per entrare i malviventi hanno forzato la porta finestra, dopo avere “scalato” la facciata dello stabile sino al secondo piano.

Per anni il dirigente Mauro Gelmini è stato tra gli uomini che hanno reso possibile il buon funzionamento della macchina comunale in caso di consultazioni elettorali. Non è un caso dunque che oggi, durante la riunione dei presidenti di seggio che si è tenuta alle 14 in Municipio, sia arrivato un omaggio al dirigente 61enne che si è spento domenica scorsa.

