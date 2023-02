x x

CARONNO PERTUSELLA / SOLARO – L’altro giorno a Caronno Pertusella lungo la ex statale Varesina, nel tratto che prende il nome di via Bergamo all’altezza della rotonda all’incrocio con via Europa, un incidente con il monopattino: un ragazzo di 23 anni è caduto e per soccorrerlo è arrivata l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Saronno. Il giovane è stato infine trasportato all’ospedale di Saronno, non ha riportato gravi lesioni. Il fatto è successo alle 19.10.

A Solaro ieri alle 17.15 scontro tra due automobili in via Roma: una ragazza di 26 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorsa da una ambulanza e trasportata all’ospedale di Desio per lievi contusioni. Sul luogo del sinistro anche la polizia locale di Solaro.

