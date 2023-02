x x

SARONNO – Ilaria Pagani che trascina il Pd, Fdi che si conferma secondo partito, il terzo polo che perde qualcosa con Fi e Lega che tengono il passo. I risultati delle elezioni regionali a Saronno sono destinati a far discutere.

L’affluenza della città di Saronno è stata decisamente in calo rispetto non solo all’ultima consultazione in Lombardia nel 2018 ma anche rispetto alle politiche del settembre scorso. In sostanza si sono recati alle urne 13642 saronnesi (7013 donne e 6629 uomini) pari al 44,35%. Un dato basso rispetto al alle politiche quando si era presentato ai seggi il 71,16% degli aventi diritto e ancor di più rispetto alle regionali 2018 quando gli elettori erano stati il 76,94%. Un dato comunque migliore di quelli della provincia se si pensa che Varese si ferma al 42%, Gallarate al 39.4%, Busto Arsizio al 38.3% e a Luino il 29%. Insomma pur passo il dato saronnese è meglio anche quello regionale che arriva solo al 41,59% mentre in provincia di Varese nel complesso si attesta sotto il 38,53%.

Ma quali sono i primi trend che si evidenziano in città? Il centrodestra di Fontana non supera il 50%, come nel dato regionale (56,26%) ma si ferma al 45,60% mentre Majorino arriva al 40,67% (col fato regionale al 32,78). Moratti è al 12,18% mentre a livello regionale fa il 9,43%. Tra i partiti, i primi trend parlano di un Pd che si conferma primo partito (determinante probabilmente il traino della candidatura dell’assessore Ilaria Pagani) arrivando al 27,93% tallonato da FdI che conferma il risultato delle politiche come secondo partito con il 21,47%. Il terzo polo conferma il risulta delle politiche a livello di coalizione superando la media regionale ma Azione è al 6,70% mentre la civica Moratti 5,43. E gli altri? Lega sfiora il 12%, Fi arriva a 6,52% (bel traino la candidatura di Pellicciotta), M5s 4,89%

Tra le preferenze dei candidati saronnesi svetta Ilaria Pagani del Pd che ha già superato quota 650, seguita da Maria Elena Pellicciotta (FI) oltre 200. Annalisa Renoldi Azione oltre 190, Massimo Uboldi (M5s) supera i 60 voti.

Lo spoglio è in corso (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO)

Ecco i primi risultati ufficiali delle 38 sezioni di Saronno quando ne sono state scrutate un sesto ossia 35 su 38.

Sezioni 35 su 38 Regionali 2023 Politiche 2022

(Camera) Comunali 2020 Europee 2019 Regionali 2018 *Attilio Fontana* * 45,76%* 1.982 (21,64%) 4.482 (23,09%) 1.276 (7,03%) 1.096 (5,83%) 964 (4,53%) 1.086 (11,86%) 2.209 (11,38%) 3.888 (21,41%) 6.690 (35,62%) 4.987 (23,42%) 617 ( 6,74%) 1.323 (6,81%) 1.122 (6,18%) 1.682 (8,95%) 2.859 (13,43%) 469 (5,12%)

154 (1,68%) 231 (1,19%) *Pierfrancesco Majorino* *40,60%* 2.546 ( 27,80%) 4.117 (21,21%) 3.126 (17,22%) 5.414 (28,82%) 5.284 (24,81%) 231 ( 2,52%) 384 (4,19%) 880 (4,53%) 461 ( 5,03%) 1.555 (7,71%) 827 (4,55%) 1.717 (9,14%) 4.253 (19,97%) *Letizia Moratti* *12,04%* 601 (6,56%) 2.690 (13,34%) 519 (2,86%) 495 (5,40%) *Mara Ghidorzi* *1,60%* 133 (1,45%) 237 (1,18%)

