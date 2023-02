x x

SARONNO – Seconda giornata elettorale per il rinnovo del presidente di Regione Lombardia e il consiglio regionale. Oggi dalle 7 alle 15 urne aperte. Necessari per accedere regolarmente ai seggi il documento di identità e la tessera elettorale, che può essere richiesta in municipio in caso di smarrimento. Ogni scheda elettorale avrà una linguetta staccabile con un codice alfanumerico. Alla consegna, il presidente di seggio controllerà il codice e lo riporterà sul registro poi al termine dell’operazione di voto l’elettore riconsegnerà la scheda e il presidente verificherà che il codice sia lo stesso di quello annotato. Se tutto combacerà, il tagliando verrà staccato e la scheda introdotta nell’urna.

Ciascun elettore può, a scelta:

a) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione; tale manifestazione di voto non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate;

b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

d) votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Quasi 8 milioni di lombardi chiamati ad eleggere il presidente della Regione e gli 80 consiglieri. Quattro i candidati in corsa: il governatore uscente Attilio Fontana, sostenuto dal centrodestra, il candidato del centrosinistra e M5S Pierfrancesco Majorin

o, Letizia Moratti, candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, e Mara Ghidorzi di Unione popolare.

QUI TUTTI I CANDIDATI

QUI LE ULTIME AFFLUENZE COMUNE PER COMUNE CON IL RAFFRONTO DEL PASSATO

% affluenze ore 23 % affluenza ore 23

POLITICHE 22 % affluenza totale

REGIONALI 2018 Saronno 34,09% 71,16% 76,94% Caronno Pertusella 28,10% 68,32% 77,03% Uboldo 28,09% 68,86% 78,27% Origgio 30,28% 69,81% 79,89% Gerenzano 29,84% 69,65% 76,97% Cislago 31,84% 70,90% 78,24% Ceriano Laghetto 32,46% 71,00% 79,51% Solaro 28,58% 68,02% 77,61% Lazzate 33,34% 71,10% 79,52% Misinto 31,26% 70,27% 77,05% Cogliate 34,04% 71,05% 78,02% Limbiate 25,38% 64,04% 71,11% Tradate 29,53% 68,15% 76,91% Venegono Superiore 29,05% 66,83% 75,63% Venegono Inferiore 29,54% 66,53% 78,04% Castiglione Olona 28,47% 65,64% 76,60%