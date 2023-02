x x

SARONNO – Nel fine settimana scorso davanti al cippo dedicato alle vittime delle foibe e della tragedia vissuta in Dalmazia e Istria al termine della seconda guerra mondiale, si sono raccolte le “istituzioni” saronnesi, per una commemorazione particolarmente sentita. Insieme al sindaco Augusto Airoldi e al presidente del consiglio comunale, Pierluigi Gilli; c’erano i rappresentanti d’Arma, gli assessori e i consiglieri a rendere omaggio al monumento: i discorsi delle autorità e la santa messa hanno concluso la cerimonia.

Martedì 21 febbraio è previsto, riguardo alla tragedia delle foibe, un appuntamento-testimonianza a Villa Gianetti in via Roma. A partire dalle 21 è infatti previsto l’incontro dal titolo “Dall’esodo a Magazzino 18”, che racconta la storia del “museo spontaneo” Magazzino 18, un edificio sito nel porto vecchio della città e divenuto luogo-testimonianza di un doloroso e troppo poco conosciuto capitolo della storia del nostro Novecento. Nel Magazzino 18 sono raccolti da oltre 50 anni, gli oggetti che le vittime dell’esodo istriano-giuliano-dalmata sono stati costretti ad abbandonare nel loro triste destino di esuli, dopo che i loro territori furono assegnati alla Jugoslavia con il trattato di Parigi al termine della Seconda guerra mondiale.

(foto: alcuni momenti della cerimonia che si è svolta lo scorso fine settimana al cippo di piazza Santuario a Saronno)

13022023