x x

SARONNO – La rinuncia del conduttore per raggiunti limiti d’età e l’auspicio che si possa trovare una nuova soluzione a breve. Così l’assessore alla Cultura Laura Succi nell’ultima seduta di consiglio comunale, rispondendo ad una domanda di Andrea Mazzucotelli ha fatto al situazione de “Il Chiostro” lo spazio espositivo e bar di viale Santuario.

Facciamo un passo indietro. Lo scorso primo dicembre ha chiuso, all’improvviso per molti saronnesi, il bar e lo spazio espositivo “Il Chiostro” di viale Santuario. Con una missiva la proprietà si è congedata dalla città e dai clienti, dopo tanti eventi espositivi e dopo essere stata un punto di riferimento per chi passava in viale Santuario per genitori e studenti del polo scolastico e per chi frequentava il polo culturale del quartiere.

L’assessore ha esordito spiegando come la struttura fosse un punto di riferimento importante per la socielità del quartiere ma anche sugli eventi culturali ricordando l’ultima collaborazione con l’Amministrazione comunale quella per la mostra d’arte contemporanea.

“La chiusura è dovuta per la rinuncia del conduttore per raggiunti limiti d’età – ha spiegato Laura Succi – non era più interessato ad avere quest’attività. Ci stiamoa attivando per trovare, quanto prima, qualcun’altro interessato a portare avanti quest’attività che è veramente importante per il quartiere. Mi auguro che quanto prima si riesca a riaprire Il Chiostro”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione