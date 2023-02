x x

SARONNO – “Buon lavoro al nostro gruppo in regione Lombardia di Azione-Italia Viva. Lisa Noja, insieme ai due sindaci Giuseppe Licata e Massimo Vizzardi rappresentano appieno il nostro progetto politico. In Regione portiamo la gentile determinazione del fare, insieme a ideali riformisti e popolari”, così la deputata e segretario di Italia Viva Lombardia Maria Chiara Gadda.

“Il nostro percorso politico deve andare avanti, con il coraggio, la determinazione e la generosità che ho visto in questa campagna elettorale in tutte le nostre candidate e i nostri candidati. A noi quel 60% di astensione non sta bene, vogliamo che le persone tornino ad avere fiducia nella politica. E questo obiettivo si può solo raggiungere mostrando che siamo un partito, un gruppo composto da persone che sanno la differenza tra essere parte di un progetto piuttosto che battitori liberi” prosegue Gadda. “Per essere un punto di riferimento sul territorio dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare meglio, metterci subito al lavoro per la Lombardia e per il Paese a partire dai temi di questa campagna elettorale. Sanità, servizi per le famiglie, cura del territorio, formazione e lavoro. Questa è l’agenda”, conclude.

