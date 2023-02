x x

SARONNO – Lo spoglio finito nella notte di tute le 810 sezioni della provincia di Varese conferma i risultati iniziali e anche le previsioni degli addetti ai lavori. Ecco i risultati secondo quanto riportati sul portale Eligendo.

Il centrodestra arriva al 59,43% con 164.856 per Attilio Fontana. Fratelli d’Italia è il primo partito della provincia con il 23,51% elegge due consiglieri Giuseppe Martignoni (3.268) e Francesca Caruso (2.937). La Lega supera il 19,05% ed elegge un consigliere Emanuele Monti (6.447) come Lombardia Ideale che al 9,43% conquista il posto di Giacomo Cosentino il più votato con 1.304 voti. Completano Forza Italia con 6,35% e Noi Moderati con 2,08%. I più votati pur non eletti sono Pietro Zappamiglio (2706) e Raffaele Cattaneo (1.733).

Il centrosinistra resto sotto la soglia del 30%: Majorino conquista il 29,49% dei voti eleggendo un solo consigliere Samuele Astuti recordman di preferenze con 8.384 voti. Movimento 5 stelle arriva al 4,06% (più votata Francesca Bonoldi 326), Alleanza Verdi e Sinistra al 2,55% (più votato Alessandro Pennati 288) Patto civico al 2,51% (Dino De Simone 834).

Il terzo polo non supera la soglia del 10%. Letizia Moratti si ferma al 9,70% ma elegge due consiglieri Luca Ferrazzi (Letizia Moratti presidente) con 476 voti e Licata Giuseppe (Azione) con 1.463 voti.

3.840 voti per Mara Ghidorzi che arriva all’1,38%.

E i saronnesi?

Ad ottenere più voti a livello provinciale tra i candidati di Saronno è Ilaria Pagani (Pd) che arriva a 1023 voti. Segue Annalisa Renoldi (Azione) che si ferma a 490, Maria Elena Pellicciotta (FI) 287 Massimo Uboldi (M5s) 222, Lisa Molteni (Lista Moratti) 143 e Maurizio Cremascoli (Alleanza Verdi e Sinistra) 108.

