SARONNO – “Lega in crescita a Saronno”. Inizia così la nota di Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega di Saronno a commento dei risultati elettorali della città di Saronno alle elezioni regionali.

“Ci attestiamo al 12,27% quindi +0,89% rispetto alle politiche. I più votati Emanuele Monti con 213 voti e Francesca Brianza con 126 voti sono volti noti a Saronno perché sempre presenti hanno frequentato ed aiutato le associazioni del territorio.

Il dato dimostra che è importante parlare e confrontarsi con i cittadini per interpretare le esigenze del territorio. La Lega deve tornare a essere il sindacato dei cittadini.

Vogliamo ringraziare i 1379 cittadini saronnesi che hanno espresso la loro preferenza per la Lega. Ci impegneremo affinché tutti gli impegni presi vengano rispettati“.

E Veronesi guarda avanti: “Avanti verso l’autonomia regionale a vele spiegate. La Regione con Attilio Fontana e la Lega dimostrerà di essere più efficiente e più efficace dello Stato nell’amministrazione di tutti i servizi. Lo Stato è inefficiente. La Regione potrà riuscire a far costare meno i servizi e renderli più funzionali per le esigenze dei nostri concittadini lombardi. Il minor costo dei servizi si tradurrà in una riduzione della pressione fiscale e in una ripartenza del settore industriale che porterà più lavoro e benessere per i cittadini lombardi”.

