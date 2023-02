x x

SARONNO – Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio a Saronno, un uomo di 66 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche.

E’ successo in via Lario dove poco prima delle 15,30 un 66enne è caduto da un trabattello. L’uomo stava effettuando alcuni lavori all’esterno. Sul posto sono accorsi i soccorsi inviati dalla centrale operativativa di Areu. E’ arrivata l’auto infermieristica, l’automedica e l’ambulanza del Sos di Uboldo. Dopo le cure sul posto, che si sono protratte per oltre un’ora l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale di Legnano.

Sul posto ad effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire dinamica e responsabilità dell’incidente la polizia locale.

